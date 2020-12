Actualidade

Os fotógrafos André Santos, Beatriz Banha, Catarina Aguiar e Diogo Simões são os finalistas do Prémio Livro de Fotografia - Arte deste Século, que será anunciado até fevereiro de 2021, indicou hoje a organização à agência Lusa.

De acordo com o presidente da Associação Arte deste Século, Paulo Martins, no âmbito deste novo prémio, os finalistas foram selecionados entre propostas de 49 maquetes de livros de fotografia, enviadas por 47 fotógrafos, avaliadas por um júri que escolherá o vencedor até ao dia 01 de fevereiro do próximo ano.

O prémio - no valor de 5.000 euros, a aplicar na produção do primeiro livro de fotografia do vencedor - foi lançado em novembro para incentivar os talentos emergentes nesta área, de forma a "colmatar uma importante lacuna em Portugal", segundo o presidente da associação.