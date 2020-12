Actualidade

A Associação Nacional de Freguesias (Anafre) discorda da necessidade de uma maioria qualificada para ser aprovada a criação de novas freguesias e vai propor ao Governo a alteração deste critério, disse hoje o seu presidente.

"Há na proposta de lei [que altera o regime da reforma das freguesias] situações com as quais não concordamos e iremos fazer o nosso trabalho junto da Assembleia da República, no sentido de reverter algumas posições ali plasmadas", disse hoje à agência Lusa o presidente do conselho diretivo da Anafre, Jorge Veloso.

A proposta de lei, entregue na terça-feira no parlamento, determina que as propostas de criação de freguesias têm de ser aprovadas "por maioria qualificada" pelas assembleias de freguesia e pelas assembleias municipais envolvidas no processo, critério com o qual a associação discorda, por considerar que irá "logo à partida excluir muita freguesia que queira reverter e que não o vai poder fazer, porque ter a maioria de dois terços não vai ser fácil".