Actualidade

O diploma do Governo que prevê o estabelecimento de um "regime geral e abstrato" de criação, extinção e modificação de freguesias vem colmatar "um vazio legal" com oito anos, segundo o Ministério da Modernização do Estado e da Administração Pública.

"O que o Governo fez, em cumprimento do seu programa, foi colmatar um vazio legal existente desde 2012, através da apresentação à Assembleia da República de uma proposta de lei de definição de critérios gerais e abstratos para a criação, extinção e modificação de freguesias, cuja aprovação é reserva exclusiva da Assembleia da República", pode ler-se numa resposta enviada à agência Lusa a propósito da entrada do diploma no parlamento, na segunda-feira.

De acordo com o gabinete da ministra Alexandra Leitão, que tutela o poder local, esta lei "não cria nem extingue freguesias em concreto", sendo que terá de ser apreciada e aprovada pela Assembleia da República, órgão de soberania com reserva exclusiva de competência legislativa sobre o tema.