Covid-19

A Madeira vai iniciar a campanha de vacinação contra a covid-19 na quinta-feira, 31 de dezembro, no Hospital Central do Funchal Dr. Nélio Mendonça, indicou hoje o executivo regional.

De acordo com uma nota da Presidência do Governo Regional, o chefe do executivo, Miguel Albuquerque vai estar presente, às 12:00, no Serviço de Formação do Serviço de Saúde da Madeira, no Hospital Dr. Nélio Mendonça, para o início da campanha de vacinação na região autónoma.

O primeiro lote de vacinas - 9.750 doses - deverá chegar esta noite, cerca das 00:00, ao arquipélago, num voo proveniente de Lisboa, ficando acondicionado em dois ultracongeladores na farmácia do Hospital Central do Funchal.