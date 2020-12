Covid-19

A Espanha registou 16.716 novas infeções e 247 mortes atribuídas à covid-19 nas últimas 24 horas, enquanto a incidência acumulada (14 dias) de casos por cada 100.000 habitantes subiu para 265,45, mais dez pontos desde terça-feira, foi hoje divulgado.

No total, e desde o início da crise pandémica, Espanha contabiliza 1.910.218 de pessoas que ficaram infetadas pelo novo coronavírus e 50.689 óbitos associados à doença covid-19, segundo os dados disponibilizados pelo Ministério da Saúde espanhol.

O ministério informou ainda, e com base nos dados fornecidos pelas várias comunidades que compõem o país, que atualmente 11.905 doentes com covid-19 estão internados nos hospitais espanhóis, o que representa um decréscimo de 127 pacientes em comparação com o dia anterior.