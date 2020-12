UE/Presidência

O primeiro-ministro, António Costa, afirmou hoje que vai cumprir todas as suas obrigações no âmbito da presidência portuguesa do Conselho da União Europeia, apesar de o ministro dos Negócios Estrangeiros assumir um papel mais proeminente a nível externo.

"Obviamente eu cumprirei todas as minhas obrigações. O governo é uma equipa e todos os membros do governo vão cumprir por inteiro as suas obrigações internas e as suas obrigações enquanto presidência e eu não sou exceção", disse o primeiro-ministro em declarações à Lusa.

A razão desta espécie de "divisão de tarefas" com o ministro dos Negócios Estrangeiros, anunciada hoje pelo jornal Publico, tem a ver, segundo António Costa, com o "quadro bastante diferente" em que esta presidência se desenrolará.