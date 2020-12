Síria

Pelo menos 30 militares do regime sírio morreram hoje num ataque 'jihadista' ao autocarro em que se deslocavam para férias, informou o Observatório Sírio de Direitos Humanos (OSDH), atribuindo o ataque ao grupo extremista autodenominado Estado Islâmico.

Por sua vez, a agência oficial de notícias Sana relatou um "ataque terrorista" a um autocarro que matou "25 cidadãos" e deixou outros 13 feridos na província de Deir Ezzor, no leste.

"Este é um dos ataques mais mortais desde a queda do califado do Estado Islâmico", afirmou diretor do OSDH, Rami Abdel Rahmane, à agência France-Presse.