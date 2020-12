Actualidade

Portugal está disponível para enviar até 80 elementos da GNR e dos bombeiros, especializados na área de busca e salvamento urbano, para a Croácia, na sequência do terramoto que provocou a morte a pelo menos sete pessoas.

Em comunicado, o Ministério da Administração Interna (MAI) dá conta de que, juntamente com as 500 camas de campanha, que serão expedidas ainda hoje para Zagreb, capital do país, Portugal poderá enviar "coordenadores operacionais e até 80 elementos da GNR e bombeiros especializados na área de busca e salvamento urbano".

A nota acrescenta que o ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, endereçou ao homólogo croata "a profunda solidariedade" de Portugal para com a Croácia e as "condolências pela perda de vidas".