Brexit

A Câmara dos Lordes do parlamento do Reino Unido aprovou, na noite de quarta-feira, o acordo de comércio pós-Brexit com a União Europeia (EU), faltando agora apenas a promulgação da Rainha Isabel II.

Sem quaisquer surpresas, a Câmara dos Lordes deliberou e votou favoravelmente o acordo que abre caminho para a saída ordenada hoje do Reino Unido do mercado único europeu.

Os deputados da Câmara dos Comuns já tinham aprovado durante a tarde de quarta-feira, por larga maioria, este documento.