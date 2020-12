Actualidade

A consultora Fitch Solutions considera que a estratégia de exploração de petróleo em Angola, aprovada em outubro por decreto presidencial, é positiva e melhora a perspetiva de evolução do setor, fundamental para relançar a economia.

"Os novos blocos atribuídos na última ronda de licenciamento oferece potencial para crescimento das reservas e da produção no futuro, ao passo que as mudanças no panorama fiscal e regulamentar também apontam para passos na direção certa, melhorando a atratividade do setor para os investidores internacionais", escreveram os analistas da Fitch Solutions.

Numa análise ao setor do petróleo e gás, enviada aos clientes e a que a Lusa teve acesso, os analistas desta consultora detida pelos mesmos donos da agência de notação financeira Fitch Ratings escrevem que "a estratégia de exploração de hidrocarbonetos entre 2020 e 2025 melhora a perspetiva de evolução do setor do gás e petróleo em Angola".