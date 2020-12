Actualidade

A Área de Livre Comércio Continental Africana (ALCCA) entra em vigor na sexta-feira, prometendo duplicar o volume de trocas no continente em 20 anos, segundo a Comissão Económica das Nações Unidas para África (UNECA).

"As trocas de bens ao abrigo do acordo sobre a ALCCA arrancam dia 01 de janeiro, começando pelas concessões acordadas nas tarifas e as regras de origem, entre outras", disse à Lusa o coordenador do Centro de Política Comercial Africana na UNECA, David Luke, em declarações a partir de Adis Abeba.

As previsões da UNECA apontam para uma duplicação, de 15% para 30%, dos bens transacionados no continente até 2040, dependendo do grau de liberalização, acrescentou o responsável, apontando os setores de têxteis, roupa, peles, madeira e papel, além de veículos e equipamento de transporte, produtos eletrónicos e metais como os mais beneficiados em termos de aumento do comércio regional.