UE/Presidência

As cores da União Europeia (UE) vão iluminar Lisboa hoje à noite para assinalar o início da presidência portuguesa, com arranque oficial marcado para terça-feira com um grande concerto inaugural e a visita do presidente do Conselho Europeu.

Às 20:00 de hoje, a fachada principal do Palácio de São Bento, sede da Assembleia da República, vai ser iluminada com as cores da UE, azul e amarelo, e as bandeiras dos 27 Estados-membros içadas, "para dar as boas-vindas a todos os parlamentares e cidadãos europeus" às iniciativas que a AR promoverá durante o semestre em que Portugal exerce a presidência do Conselho da União Europeia.

As luzes do Parlamento permanecerão acesas apenas nesta primeira noite.