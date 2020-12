Actualidade

As bolsas europeias estão hoje a negociar em baixa na última sessão do ano, com os investidores a avaliarem os dados da atividade dos negócios na China (PMI) em dezembro e o bloqueio à ajuda adicional às famílias norte-americanas.

Pelas 08:19 (hora de Lisboa), o Euro Stoxx 600 recuava 0,28%, para 399,12 pontos, com Londres a cair 1,21%, Paris a perder 0,69%, Frankfurt a contrair 0,31% e Madrid a descer 0,41% na última sessão deste ano.

Os investidores estão a avaliar os dados divulgados sobre a atividade de negócios na China (PMI - manufatura e serviços) no mês de dezembro, que foram piores do que o esperado pelos analistas, bem como o bloqueio do Senado norte-americano à ajuda adicional ('cheques') às famílias norte-americanas.