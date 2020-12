Actualidade

A equipa portuguesa de Counter-Strike:Global Offensive Saw quer "causar impacto" no próximo ano, depois de se estrear em 2020 com uma subida 'meteórica' até ao 25.º posto do 'ranking' mundial.

Formada após uma separação do 'plantel' com os Vodafone Giants, a equipa começou por fazer uma campanha "quase a 'solo'" que foi a marca durante quase todo o ano, tendo, em junho, aberto a propostas de aquisição, após vários resultados sonantes, no que foi um ano histórico a nível internacional.

Há três semanas no 'top 30' do 'ranking' mundial do portal Hltv, a Saw acumula títulos e resultados de monta: a vitória na Master League Portugal, principal campeonato do videojogo 'shooter' em Portugal, em junho, foi um dos destaques, entre várias vitórias importantes para o Counter-Strike português.