O empresário pró-democrata Jimmy Lai foi hoje enviado de volta para a prisão em Hong Kong, na sequência de uma audiência em tribunal e dias depois de lhe ter sido concedida liberdade sob caução.

De acordo com a agência France-Presse, a decisão foi tomada depois de um pedido do Ministério Público, que não queria a libertação do empresário mediante pagamento de uma fiança.

Jimmy Lai, 73 anos, proprietário do jornal Apple Daily, conhecido pelo seu comprometimento com o movimento pró-democracia em Hong Kong e crítico do Partido Comunista Chinês, cumpriu 20 dias de detenção antes de ser libertado a 23 de dezembro, mediante uma caução de um milhão de euros e várias condições.