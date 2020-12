Actualidade

O presidente da Câmara de Energia Africana (CEA) em Angola disse hoje que a produção de petróleo no país pode chegar a 1,4 milhões de barris diários, nas vésperas de assumir a presidência da OPEP.

"Angola deverá manter a sua produção estável de acordo com o que foi estipulado no acordo com a Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP), que tem tido o cuidado de analisar para além do quadro na área petrolífera, questões económicas e socioeconómicas dos países membros", disse Sérgio Pugliese em entrevista à Lusa.

Para o presidente da CEA em Angola, a OPEP e os países aliados têm "ajudado os países membros cujas economias estão mais pressionadas pela redução dos preços, o que foi visível em 2019 quando vários países tiveram uma moratória e não lhes foi exigida uma redução na produção", que, no caso de Angola, deverá ficar abaixo dos 1,5 milhões de barris diários nos próximos anos.