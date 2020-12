Actualidade

Mais de uma dezena de filmes portugueses deverá estrear-se em 2021 no circuito comercial, mas ainda sem datas confirmadas, com distribuidores e produtores à espera de melhores dias nas salas de cinema.

A distribuidora NOS Audiovisuais, líder do mercado, tem pelo menos cinco longas-metragens portuguesas confirmadas para estreia em 2021, todas sem data anunciada, entre as quais "Sombra", de Bruno Gascon, e "Amadeo", de Vicente Alves do Ó.

"Temos vários filmes para estrear, mas não temos nada programado com muita assertividade, dadas as trocas e adiamentos que aconteceram este ano", disse à agência Lusa o diretor de marketing da NOS Audiovisuais, Saul Rafael.