Covid-19

O número de óbitos no surto de covid-19 no lar da Misericórdia de Alcáçovas, no concelho de Viana do Alentejo (Évora), subiu para 10 e o de infetados para 101, disse hoje o provedor da instituição.

As duas mais recentes mortes associadas à covid-19 neste lar ocorreram na quarta-feira, elevando para 10 o total de óbitos, indicou à agência Lusa o provedor da Santa Casa da Misericórdia de Alcáçovas, João Penetra.

Segundo o responsável, as vítimas são dois homens, utentes da instituição, cujo estado de saúde já era "muito debilitado", devido a outras doenças.