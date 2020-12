Actualidade

O presidente do PSD quer que o Governo esclareça as notícias de que "terá falsificado o currículo" do procurador José Guerra para justificar a sua nomeação para um órgão europeu "que visa, justamente, combater a corrupção".

"Será que a ministra da Justiça fez mesmo isto? A ser verdade é gravíssimo. Tem de ser esclarecido", apela Rui Rio, numa publicação hoje de madrugada na sua rede social Twitter.

A SIC e o Expresso noticiaram que, numa carta enviada para a União Europeia, o executivo apresenta dados falsos sobre o magistrado preferido do Governo para procurador europeu, José Guerra, depois de um comité de peritos ter considerado Ana Carla Almeida a melhor candidata para o cargo.