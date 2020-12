Covid-19

O diretor do África CDC, John Nkengasong, estimou hoje que a vacinação para a covid-19 no continente comece apenas em abril de 2021, apontando dificuldades de financiamento e disponibilidade de vacinas.

"Não devemos esperar ter a vacinação em África em janeiro ou fevereiro, apenas no segundo trimestre, a partir de abril, começaremos a ver programas de vacinação no continente", disse o diretor do Centro de Controlo e Prevenção de Doenças da União Africana (África CDC) na conferência de imprensa semanal sobre a pandemia em África.

John Nkengasong adiantou que os principais desafios estão relacionados com a escassez de doses das vacinas disponíveis e com o financiamento necessário para implementar a abordagem de não deixar nenhum país para trás neste processo.