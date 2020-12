Actualidade

A Organização Internacional para as Migrações (OIM) e a agência das Nações Unidas para os refugiados (ACNUR) solicitaram às autoridades da Bósnia a oferta de alojamento aos 900 migrantes retidos na neve e com temperaturas negativas, foi hoje anunciado.

As duas agências da ONU e outras organizações internacionais presentes na Bósnia pediram "segurança e proteção" para as pessoas expostas à hipotermia e cuja situação "se agrava de dia para dia" no meio de um frio invernal, segundo um comunicado conjunto citado pela televisão local do noroeste, RTV USK.

"Manterem-se expostos à intempérie nessas condições é inaceitável. A falta de uma ação urgente das autoridades torna-se um perigo sério para a segurança e as vidas humanas", indica a nota de imprensa conjunta citada pela estação de televisão.