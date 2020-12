Covid-19

(NOVO TÍTULO E CORREÇÃO AO LONGO DO TEXTO) Vila Franca do Campo, Açores, 31 dez 2020 (Lusa) - A primeira vacina contra a covid-19 na ilha de São Miguel, nos Açores, foi administrada hoje a uma enfermeira no lar de idosos da Santa Casa da Misericórdia de Vila Franca do Campo.

O momento estava marcado para as 10:00 locais (11:00 em Lisboa), mas só aconteceu meia hora depois devido às exigências de preparação da vacina contra o vírus da covid-19.

A enfermeira Marina Tavares, de 35 anos, que trabalha há 12 anos na Santa Casa da Misericórdia de Vila Franca, foi uma das primeiras pessoas a ser vacinadas na região.