Síria

A guerra na Síria fez 6.817 mortes em 2020, o número mais baixo desde que estalou a revolta contra Bashar al-Assad, em 2011, e inferior aos 11.200 em 2019, revelou hoje o Observatório Sírio dos Direitos Humanos.

A meses de se cumprir década de guerra, o país árabe registou em 2020 "o número anual mais baixo de perda de vidas humanas", 6.817, sendo que 22% eram civis, revela um comunicado daquela Organização Não Governamental (ONG) sediada no Reino Unido e com uma ampla rede de colaboradores no terreno.

Entre os 1.520 civis mortos, 231 eram crianças e 235 faleceram em bombardeamentos da aviação russa, principal aliado do Governo de Assad, enquanto outros 115 perderam a vida em ataques aéreos do exército sírio em diferentes pontos do país.