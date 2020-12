Actualidade

O número de pedidos de subsídio de desemprego nos Estados Unidos situou-se em 787 mil na semana passada, uma descida de 19 mil em relação aos dados revistos da semana anterior, indicou o Departamento do Trabalho.

Apesar da descida e de o número ter ficado abaixo do esperado pelos analistas, as novas inscrições para apoio por desemprego continuam em níveis muito elevados numa época em que as contratações habitualmente aumentam, devido ao período de Natal.

Os dados da semana anterior foram revistos em alta e passaram a registar 806 mil pedidos de subsídio (mais 3.000).