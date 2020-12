Covid-19

O papa agradeceu hoje ao pessoal de saúde e docentes pelo trabalho realizado durante a pandemia de covid-19 em 2020, numa homilia lida por um cardeal que o substituiu na missa de fim de ano.

Francisco deveria presidir hoje à missa de fim de ano, no Vaticano, mas foi substituído pelo cardeal Giovanni Battista Re por estar a sofrer de uma crise ciática dolorosa que, segundo o porta-voz do Vaticano, Matteo Bruni, também o impedirá de presidir à missa do ano novo.

O papa rezará, no entanto, o Angelus no dia 01 de janeiro, conforme planeado, referiu o porta-voz.