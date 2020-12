Hong Kong

O secretário de Estado dos EUA, Mike Pompeo, considerou hoje a China como "uma ditadura frágil" que não pode aspirar à "liderança global", depois de um tribunal chinês ter condenado 10 de 12 cidadãos de Hong Kong que tentaram fugir para Taiwan.

Pompeo, que deixará o seu cargo em 20 de janeiro, quando o Presidente cessante, Donald Trump, sair da Casa Branca, criticou duramente a sentença proferida na quarta-feira por um tribunal chinês, que condenou os 10 cidadãos de Hong Kong a uma pena de prisão de entre sete meses e três anos.

"Um regime que impede a saída do seu próprio povo não pode aspirar à grandeza ou à liderança global. É simplesmente uma ditadura frágil, com medo do seu próprio povo", disse Pompeo, em comunicado.