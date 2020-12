Covid-19

A França comunicou hoje 19.927 novos casos de infeções por coronavírus e 251 mortes, o que faz com que o total de vítimas mortais da pandemia no país se eleve a 64.632 desde março.

O número de novos casos é inferior ao de quarta-feira, quando tinha havido uma subida acentuada, com 26.457 casos, depois dos 11.395 do dia anterior. Desde o início da pandemia foram registados 2.620.425 contágios em França.

As autoridades sanitárias indicaram que no último dia do ano havia 24.440 pessoas hospitalizadas por covid-19, uma diminuição de 153 em relação a quarta-feira.