Actualidade

Os casinos de Macau terminaram 2020 com receitas de 60,4 mil milhões de patacas (6,2 mil milhões de euros), uma quebra de 79,3% em relação ao ano anterior, foi hoje anunciado.

Em dezembro, as seis concessionárias do jogo arrecadaram 7,8 mil milhões de patacas (805 milhões de euros), quando em igual período do ano passado tinham registado receitas de 22,8 mil milhões de patacas (2,3 mil milhões de euros), de acordo com os dados divulgados hoje pela Direção de Inspeção e Coordenação de Jogos (DICJ).

O impacto da pandemia de covid-19 levou a fortes restrições nas fronteiras para evitar a propagação do novo coronavírus, o que originou uma quebra acentuada na entrada de turistas.