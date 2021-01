Actualidade

Beni, República Democrática do Congo, 01 jan 2021 - Pelo menos vinte e cinco civis foram mortos na quinta-feira na região de Beni, no leste da República Democrática do Congo, num atentado atribuído aos rebeldes das Forças Democráticas Aliadas (ADF, na sigla inglesa), segundo fontes locais.

"Ontem (quinta-feira), observou-se que o ADF tinha passado por aqui. Foi enquanto os perseguia que o exército encontrou pelo menos 25 corpos de civis mortos, surpreendidos nos seus campos na noite de Ano Novo", disse Donat Kibuana, administrador do território do Beni, citado pela agência France-Presse (AFP).

Outras fontes locais apontam que o número de mortos é de "pelo menos 30".