Actualidade

O projeto Instituto, no Porto, ligado à arquitetura e artes visuais, entra em 2021 no terceiro ano de funcionamento com o regresso do "mini festival" Quinzena e várias parcerias e trabalhos internacionais, na programação.

De 20 de janeiro a 07 de fevereiro, decorre a terceira edição da Quinzena, com "conversas em torno da arquitetura, cultura urbana e práticas espaciais", numa celebração do "próprio aniversário do edifício", que remonta aos anos 1950.

O antigo armazém, reabilitado pelo arquiteto Paulo Moreira, entre 2017 e 2018, agora com nova vida, vai para o terceiro ano e continuará, em 2021, a refletir "sobre a cidade" e a envolver-se na discussão sobre temas de arquitetura e urbanismo, no Porto, disse à Lusa o também diretor artístico do projeto.