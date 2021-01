Óbito/Carlos do Carmo

O presidente da Assembleia da República, Ferro Rodrigues, manifestou hoje o seu pesar pela morte do fadista Carlos do Carmo, que recordou como "um nome ímpar" do fado e como "figura relevante" na luta pela liberdade.

Numa mensagem de pesar, a segunda figura do Estado recordou também um "amigo de mais de 60 anos" e a personalidade marcante de Carlos do Carmo, "que não deixava indiferente quem com ele convivia".

"Carlos do Carmo é, inquestionavelmente, um nome ímpar do fado e figura incontornável do meio artístico e da canção portuguesa, numa carreira de décadas que perdurará na memória de todos nós", refere.