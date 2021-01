Brexit

Cerca de 200 camiões atravessaram na última noite o túnel do Canal da Mancha nos dois sentidos, revelou à EFE fonte da empresa gestora do Eurotúnel, a Getlink, precisando que nenhum veículo foi impedido de entrar fruto do 'Brexit'.

"Todos cumpriram com as formalidades e nenhum camião foi impedido devido a erros de documentação", frisou hoje o porta-voz da empresa.

Além disso, o primeiro comboio de passageiros proveniente de Londres saiu do túnel às 10:05 locais (09:05 em Lisboa), sem complicações, acrescentou a fonte.