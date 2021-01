Óbito/Carlos do Carmo

A ministra da Cultura, Graça Fonseca, recordou hoje Carlos do Carmo como "uma das maiores referências da interpretação do fado, que mostrou sempre uma especial preocupação com a divulgação desta forma de música".

Graça Fonseca reagia assim à morte de Carlos do Carmo, hoje, em Lisboa, na conta oficial do Ministério da Cultura, na rede social Twitter.

Em 09 de novembro de 2019, quando foi concedida a Medalha de Mérito Cultural a Carlos do Carmo, no dia em que o fadista dava o seu último concerto, no Coliseu de Lisboa, o Governo português destacou o seu "inestimável contributo" para a música portuguesa.