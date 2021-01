Covid-19

O número de óbitos no surto de covid-19 no lar da Misericórdia de Alcáçovas, concelho de Viana do Alentejo (Évora), subiu para 14, com a morte de mais quatro utentes revelou hoje o provedor da instituição.

O responsável, João Penetra, explicou à agência Lusa que dois dos utentes, um homem e uma mulher, morreram na quinta-feira e que os outros dois, igualmente um homem e uma mulher, morreram já hoje.

"Infelizmente, temos a lamentar mais estas quatro mortes", de idosos que estavam "debilitados e que não resistiram" à doença provocada pelo SARS-CoV-2, lamentou.