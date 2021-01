Óbito/Carlos do Carmo

O primeiro-ministro, António Costa, lembrou hoje a "cumplicidade política" que se tornou "numa bela amizade" com Carlos do Carmo e considerou que o artista foi decisivo para libertar o fado e reconciliá-lo com a democracia.

"Foi fundamental para reconciliar o fado com a nossa democracia e libertá-lo da ideia tão errada da tentativa de apropriação por parte do Estado Novo. Foi decisivo para essa libertação", disse António Costa à agência Lusa.

O chefe do Governo considerou Carlos do Carmo "um dos pilares fundamentais" da candidatura do fado a Património Imaterial da Humanidade e "alguém que se empenhou muito na renovação geracional do fado".