Óbito/Carlos do Carmo

A cantora Simone de Oliveira realçou hoje a carreira internacional do fadista Carlos do Carmo, e a dimensão que atingiu, da qual "os portugueses não têm noção", como afirmou à agência Lusa.

Vencedor do Grammy Latino de Carreira, que recebeu em 2014, entre outros galardões, o percurso de Carlos do Carmo, que morreu hoje, em Lisboa, aos 81 anos, passou pelos principais palcos mundiais, como o Olympia, em Paris, a Ópera de Frankfurt, o 'Canecão', no Rio de Janeiro, e o Royal Albert Hall, em Londres.

Amiga do fadista, Simone recordou que foi Carlos do Carmo o responsável por ter voltado a cantar, depois de ter perdido a voz, em finais da década de 1960, após a sua vitória no Festival RTP da Canção, em 1969, com "Desfolhada Portuguesa".