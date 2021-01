Óbito/Carlos do Carmo

O DJ e produtor Stereossauro recordou a "tarde memorável" que passou com o fadista Carlos do Carmo a gravar uma nova versão de "O Cacilheiro", para um álbum que misturou fado, eletrónica e hip-hop.

A nova versão de "O Cacilheiro", tema incluído no álbum "Homem na Cidade", de 1977, composto por Paulo de Carvalho e escrito por Ary dos Santos, foi uma das últimas colaborações de Carlos do Carmo, que morreu hoje, em Lisboa, aos 81 anos.

"Cacilheiro", versão de Stereossauro, criada "com a ajuda do The Legendary Tigerman e do Ricardo Gordo, na guitarra elétrica e na guitarra portuguesa, respetivamente", faz parte de "Bairro da Ponte", álbum que o DJ e produtor editou no início de 2019 e onde "a tradição está enrolada com a modernidade e vice-versa", em 19 temas.