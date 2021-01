Óbito/Carlos do Carmo

A pianista Maria João Pires recordou o fadista Carlos do Carmo, que morreu hoje aos 81 anos, como "um homem de grande dignidade e de grande cultura".

"Carlos do Carmo fica na minha memória como um artista verdadeiro, um homem de grande dignidade e de grande cultura... Vai-nos fazer falta a todos e deixar no nosso coração uma enorme saudade", escreveu Maria João Pires na rede social Instagram.

Maria João Pires gravou em 2012 um álbum com Carlos do Carmo, intitulado com o nome de ambos; um diálogo entre piano e voz, no qual o fadista interpretou poemas de autores como José Saramago, Maria do Rosário Pedreira e Nuno Júdice e composições de António Victorino d'Almeida.