Óbito/Carlos do Carmo

O fadista Carlos do Carmo, que morreu hoje aos 81 anos, foi "a segunda grande revolução que houve no fado", afirmou à agência Lusa o maestro e compositor António Victorino d'Almeida.

"Foi a segunda grande revolução que houve no fado. Primeiro foi a Amália [Rodrigues]. (...) Seguindo uma linha um pouco diferente, e ainda bem. E assim tivemos dois verdadeiros 'monstros' do fado em Portugal, que transformaram o fado numa coisa que hoje em dia se conhece no mundo", disse.

António Victorino d'Almeida lembrou que conheceu Carlos do Carmo há mais de 50 anos e, desde então, perdurou uma amizade, que resultou em trabalho comum em algumas ocasiões, com orquestrações para fados, embora o pianista diga que ambos eram "grandes defensores do fado puro, com guitarra e viola".