UE/Presidência

A presidência portuguesa da União Europeia arranca hoje com o sucesso da vacinação contra a covid-19 e a recuperação económica e social da Europa entre as prioridades, referiu o primeiro-ministro, António Costa, numa mensagem no Twitter.

"Hoje inicia-se a Presidência portuguesa da União Europeia. Durante os próximos seis meses, Portugal estará ao leme da União Europeia, empenhado no sucesso da vacinação e da recuperação económica e social na Europa", escreveu o primeiro-ministro português numa publicação na rede social Twitter, hoje divulgada.

Lembrando o lema da presidência portuguesa - "Tempo de agir: por uma recuperação justa, verde e digital"- António Costa elencou "três prioridades fundamentais".