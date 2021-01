Actualidade

O treinador Carlos Carvalhal desvalorizou hoje as várias baixas no plantel e assegurou um Sporting de Braga a tentar vencer no terreno do Sporting, no sábado, da 12.ª jornada da I Liga de futebol.

Bruno Viana, Tormena, David Carmo e Castro, todos infetados com covid-19, estão fora do jogo com os 'leões', tal como os lesionados Moura e Galeno, além de Rui Fonte, este há mais tempo afastado devido a uma lesão grave no joelho esquerdo contraída em meados de julho do ano passado.

O lateral esquerdo Sequeira está em dúvida após as queixas apresentadas na coxa esquerda, na segunda-feira, diante do Boavista, que motivaram mesmo a sua saída aos 50 minutos do jogo que os minhotos venceram por 4-1.