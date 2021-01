Óbito/Carlos do Carmo

A União das Cidades Capitais de Língua Portuguesa (UCCLA) lamentou hoje a morte da "figura incontornável do fado" Carlos do Carmo, que considera também um "herói da cultura".

Em comunicado, a UCCLA considera que Carlos do Carmo, "figura incontornável do fado e da música em geral", que morreu hoje, em Lisboa, aos 81 anos, "deixa um enorme legado na memória de todos".

Embora Carlos do Carmo tenha deixado "definitivamente de cantar", o secretário-geral da UCCLA, Vitor Ramalho, citado no comunicado, salienta que tal "não significa que a sua voz tenha deixado de ser ouvida como uma referência cultural incontornável do povo português".