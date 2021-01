Actualidade

A UNICEF estima que hoje nasceram mais de 370.000 crianças em todo o planeta, metade delas em dez países, entre eles a Índia, China e Nigéria, revela a organização de defesa e proteção da infância das Nações Unidas.

Segundo as suas previsões, nasceram 371.504 bebés no primeiro dia de 2021, dos quais 60.000 na índia, cerca de 35.600 na China e mais de 21.400 na Nigéria.

Além destes, 14.161 vieram ao mundo no Paquistão, 12.336 na Indonésia, 12.006 na Etiópia, 10.312 nos Estados Unidos da América, 9.455 no Egito, 9.236 no Bangladesh e 8.640 na República Democrática do Congo.