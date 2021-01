Óbito/Carlos do Carmo

Três nomes do fado, Jorge Fernando, Pedro Moutinho e Aldina Duarte, homenageiam Carlos do Carmo com um agradecimento nas redes sociais, em reação à morte do fadista, ocorrida hoje, em Lisboa, aos 81 anos.

"Não há adeus para quem tanto fez! Obrigado, Carlos", garante o produtor, músico, cantor, compositor Jorge Fernando, enquanto Pedro Moutinho, o criador de "O Fado Em Nós", escreve um "obrigado por tudo", no Facebook, à semelhança da cantora e compositora Aldina Duarte, assim como de Áurea: "Obrigada, Carlos do Carmo".

Os testemunhos de homenagem vão no entanto além do fado, vão da música popular à ligeira, do rock ao jazz e à música contemporânea, reunindo nomes como Ana Bacalhau, António Manuel Ribeiro, Carlão, Carminho, Carolina Deslandes, David Fonseca, Dino D'Santiago, Emanuel, Jel, José Cid, Luiz Caracol, Marco Rodrigues, Pedro Abrunhosa.