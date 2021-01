Óbito/Carlos do Carmo

A Fundação José Saramago recupera uma declaração do Nobel da Literatura sobre Carlos do Carmo, na qual destaca a "elegância moral" do fadista, para o recordar hoje, na rede Facebook, no dia em que o cantor morreu, em Lisboa.

"Há sempre alguma coisa de profundamente elegante no Carlos do Carmo", disse José Saramago, num depoimento filmado que a sua fundação hoje recupera para as redes sociais. "Uma elegância que não é só física, é também moral", uma elegância que era também algo "de novo", e que era "a voz do Carlos do Carmo", conclui o escritor, no depoimento de cerca de um minuto hoje recordado.

Carlos do Carmo emprestou a sua caligrafia para a nova capa da obra de José Saramago "O que farei com este livro?", publicada pela Porto Editora.