Actualidade

O treinador do Sporting, Rúben Amorim, assegurou hoje que os jogadores do Sporting estão preparados para receber o Sporting de Braga, antecipando um encontro muito difícil este sábado para a 12.ª jornada da I Liga de futebol.

"Espero um jogo complicadíssimo. O [Sporting de] Braga tem um excelente plantel, um bom treinador, o clube está habituado a estes jogos e tem jogadores experientes, mas estamos preparados, claramente. Sabemos jogar com os momentos do jogo, já nos adaptamos bem a isso e os resultados assim o dizem. Vamos defrontar uma excelente equipa, mas estamos preparados", afirmou.

Em conferência de imprensa realizada no Estádio José Alvalade, o jovem técnico dos 'leões' rejeitou que o adversário esteja mais fragilizado, face às diversas ausências - entre as quais os casos de covid-19 em quatro 'arsenalistas' --, e reiterou a força coletiva do conjunto liderado pelo treinador Carlos Carvalhal.