Luanda, 02 jan 2021 - O investigador português Rui Verde considera que o impulso reformista em Angola vai permanecer, cabendo ao Presidente angolano, João Lourenço, o papel de escolher ser ultrapassado pela realidade, como Marcelo Caetano, ou impor-se no processo como Deng Xiaoping.

O consultor jurídico do site Maka Angola, académico e investigador do Centro de Estudos Africanos da Universidade de Oxford, não tem, no entanto, dúvidas de que o impulso reformista iniciado por Joao Lourenço já não vai voltar atrás.

"Pode ser uma espécie de um Marcelo Caetano angolano: faz a abertura, tenta reformar o sistema por dentro, mas em última análise as estruturas do MPLA [partido do poder] não o deixam reformar e acaba por desembocar numa revolução ou numa convulsão. A alternativa é ser mais como um Deng Xiaoping [na China] e acaba por conseguir fazer a reforma por dentro e lançar o país na prosperidade", afirmou Rui Verde, em entrevista à Lusa, a propósito da publicação do seu próximo livro, Angola at the Crossroads. Between Kleptocracy and Development (Angola numa encruzilhada. Entre a Cleptocracia e o Desenvolvimento).