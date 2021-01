Actualidade

A produtora e organizadora de eventos Inygon terminou 2020 "a crescer", mesmo com a pandemia de covid-19, e pede que as marcas "abram os olhos" para o potencial dos esports, além de apoios e atenção do Governo.

Para a organizadora da Liga Portuguesa de League of Legends (LPLOL), entre outros torneios e eventos, o ano marcado pela pandemia de covid-19 foi de "sobrevivência", e mesmo que tenha havido "preocupação" e a perda de duas pessoas a tempo inteiro, de 14 para 12, a verdade é que até houve um crescimento.

"Perdemos tudo na parte da indústria dos eventos. Tínhamos planeado trabalhar cerca de 11 eventos, e tivemos zero, ou um, porque trabalhámos um evento no Dubai, ainda antes do início. (...) Por outro lado, vimos um crescimento muito grande no digital", realça João Cício Carvalho, que encabeça a empresa, em entrevista à Lusa.