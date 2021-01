Actualidade

Perante o crescimento do setor, "é importantíssima a intervenção do governo" na regulamentação e prevenção, disse à Lusa o diretor da E2 Tech, uma das maiores empresas do país de organização de eventos e produção em esports.

"É importantíssima a intervenção do Governo, e a nível europeu e mundial [essa intervenção] está a começar a acontecer. Os esports são mesmo um desporto, e vieram para ficar, por isso é preciso olhar para este novo desporto, é preciso regulamentação, prevenção... é precisa tanta coisa que é realmente necessário que o Instituto Português do Desporto e Juventude e o Governo olhem para isto", declara Pedro Silveira, em entrevista à Lusa.

Questionado sobre a importância de um reconhecimento estatal, o fundador da E2 Tech, que organiza, entre outras coisas, a Master League Portugal, de Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO), explica que o Governo "tem de pensar como ajudar este fenómeno".