Actualidade

O Festival Internacional de Dança Contemporânea de Lisboa - Cumplicidades vai estrear, em março, a coreografia "Mina", de Carlota Lagido, e apresentar "I Could Write a Song", de Nuno Lucas, segundo a programação desta terceira edição do certame.

O espetáculo "Mina", que deveria ter tido estreia absoluta em março de 2020, foi adiado um ano devido à pandemia, e será apresentado de 04 a 07 de março, no São Luiz Teatro Municipal, em Lisboa, segundo a organização.

A terceira edição do Festival Internacional de Dança Contemporânea - Cumplicidades chegou a começar no dia 03 de março de 2020, e a apresentar alguns espetáculos, mas cancelou parte da programação, que subiu aos palcos de vários 'espaços parceiros' da capital, em setembro e outubro do ano passado.